"يورو 2024"..التشيك تحرم جورجيا من فوز تاريخي

افتتح المهاجم الجورجي جورج ميكاوتادزه، التسجيل لبلاده في الوقت المحتسب بدلا للضائع من زمن الشوط الأول.وأدرك المهاجم التشيكي باتريك شيك التعادل لبلاده عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "فولكسبارك – Volksparkstadion" بمدينة هامبورغ.وحصد المنتخب الجورجي، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في العرس الكروي الأوروبي الكبير، أول نقطة له في البطولة، بعد أن استهل مشواره بخسارة مؤثرة أمام نظيره التركي (1-3) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.كما حصل منتخب التشيك على النقطة الأولى له حتى الآن، بعد خسارته في مواجهته الأولى أمام نظيره البرتغالي (1-2) يوم الثلاثاء الماضي أيضا، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة ليبتزيغ، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة (F) لـ"يورو 2024"، بعد مباراة قبل مباراة البرتغال وتركيا في وقت لاحق من اليوم السبت أيضا، في الجولة الثانية:1- تركيا – 3 نقاط2- البرتغال – 3 نقاط3- جورجيا نقطة واحدة4- التشيك نقطة واحدة.