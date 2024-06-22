ريال مدريد يضع خطة لاستعادة حكيمي

ويرتبط الظهير الأيمن بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجدد لداني كارفخال حتى صيف 2026، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي بانقضاء موسم 2025.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد سيتجه لضم حكيمي، في صفقة انتقال حر، بحلول صيف 2026، لخلافة كارفاخال.ويعتبر حكيمي صديقًا مقربًا للفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، المنتقل للميرنجي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر.ولعب حكيمي من قبل في ناشئي ريال مدريد، قبل أن ينتقل لصفوف بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، ومنه لإنتر بشكل نهائي، قبل أن يرحل عن صفوفه وينضم لباريس سان جيرمان في صيف 2021.