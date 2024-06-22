تمريرات الدون تؤهل البرتغال.. وتركيا تسجل هدف كوميدي بـ "يورو 2024"

سطر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال تاريخاً جديداً خلال تأهل الأخير إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ولعبت البرتغال ضد تركيا، مساء السبت، وذلك على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة ليورو 2024.



وسحق المنتخب البرتغالي نظيره التركي، وذلك ثلاثية دون مقابل، ليضمن صدارة مجموعته ويتأهل إلى ثمن النهائي.



ثلاثية البرتغال سجلت عبر برناردو سيلفا، صامت أكايدن بالخطأ في مرماه وبرنو فيرنانديز في الدقائق 21، 28 و56.



سجل منتخب تركيا هدفاً كوميدياً هو الأغرب خلال النسخة الحالية من كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وربما في تاريخ البطولة.



وشهدت الدقيقة 28 من عمر المباراة، أغرب هدف عكسي خلال النسخة الحالية من كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وربما في تاريخ البطولة، بطله صامت أكايدن مدافع تركيا.