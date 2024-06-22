الزوراء يتجاوز نفط الوسط في دوري "نجوم العراق"

تمكن فريق الزوراء، مساء السبت، من الفوز على نظيره نفط الوسط بهدف نظيف في دوري "نجوم العراق" لكرة القدم.

وسجل للزوراء كرستوفر جون في الدقيقة 41 من الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب النوارس.

وبهذا الفوز يعود الى مركز الوصافة برصيد 69 نقطة، بينما بقي نفط الوسط في آخر ترتيب فرق الدوري برصيد 15 نقطة.