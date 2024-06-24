دانيلو السعد يقترب من هيرنيفين الهولندي.. إليك قيمة الصفقة ومدتها

السومرية نيوز – رياضة



يستعد دانيلو السعد لاعب المنتخب العراقي المحترف في صفوف ساندفيورد النرويجي، للبدء بتجربة احترافية جديدة في الموسم المقبل.







واتفق اللاعب دانيلو السعد بالفعل مع فريق هيرنيفين الهولندي لتمثيله في الموسم المقبل، حيث يتطلع اللاعب لوضع آخر اللمسات على عقده مع الفريق الهولندي، بعدما تم الاتفاق مسبقًا مع فريق اللاعب ساندفيورد النرويجي.



وسيغادر اللاعب دانيلو السعد إلى هولندا في الساعات القليلة المقبلة، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تمهيدًا لإكمال انتقاله إلى هيرنيفين، إذ ستبلغ قيمة الصفقة مليون ونصف المليون يورو، وبعقد طويل الأمد يمتد على أقل تقدير لأربع سنوات.



وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فان دانيلو السعد موجود حاليًّا في مدينة ستوكهولم السويدية مع عائلته، حيث يحزم حقائبه للتوجه إلى هولندا، وبعد إعلان الصفقة سيكون جاهزًا للانخراط في المعسكر التدريبي لفريقه الهولندي في شهر يوليو/ تموز المقبل استعدادًا للموسم الجديد.



كما سيتوجه وفد فريق هيرنيفين إلى إنجلترا لإقامة معسكر تدريبي قصير هناك، استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم إبلاغ دانيلو السعد بالالتحاق ليكون حاضرًا في مباراة الفريق الودية، التي تم تحديدها أمام ميدلزبره الشهر المقبل أيضًا.

واقترب نجم العراق من مغادرة فريقه ساندفيورد، ليوجه بوصلته صوب هولندا، بعدما وصلت مفاوضاته مع فريقه الجديد إلى الأمتار الأخيرة.واتفق اللاعب دانيلو السعد بالفعل مع فريق هيرنيفين الهولندي لتمثيله في الموسم المقبل، حيث يتطلع اللاعب لوضع آخر اللمسات على عقده مع الفريق الهولندي، بعدما تم الاتفاق مسبقًا مع فريق اللاعب ساندفيورد النرويجي.وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فان دانيلو السعد موجود حاليًّا في مدينة ستوكهولم السويدية مع عائلته، حيث يحزم حقائبه للتوجه إلى هولندا، وبعد إعلان الصفقة سيكون جاهزًا للانخراط في المعسكر التدريبي لفريقه الهولندي في شهر يوليو/ تموز المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

وقررت إدارة نادي هيرنيفين الهولندي التعاقد مع السعد، بعد نجاح تجربة مواطنه حسين علي مع الفريق في الموسم الماضي، حيث يقدم اللاعب العراقي مستويات ثابتة جعلته يحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية للفريق، في أغلب المباريات بالموسم الماضي، بحسب winwin.



وينتهي عقد دانيلو السعد (25 عامًا) مع ساندفيورد النرويجي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وخلال الموسم الحالي لعب مع ساندفيورد 7 مباريات، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.



ويأمل السعد، أن يكون هيرنيفين، بوابة لعودته إلى صفوف المنتخب العراقي، بعد التجربة الصعبة التي عاشها مع "أسود الرافدين" في كأس آسيا قطر 2024، حين غادر وفد الفريق العراقي وقتها لأسباب وظروف عائلية خاصة.



وعقب تلك الحادثة، لم يتم استدعاء دانيلو السعد إلى قائمة المنتخب العراقي بقرار فني من مدرب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، الذي يفضل لاعبين آخرين في مركزه.