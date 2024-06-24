أوتريخت يتجاهل رسائل الاتحاد العراقي بشأن زيدان إقبال.. هل سيشارك بالأولمبياد؟

ويوجد إقبال (21 عامًا) ضمن القائمة النهائية للمنتخب العراقي الأولمبي التي من المنتظر أن يعلن عنها مدرب العراقي الأولمبي راضي شنيشل مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.وخاطبت إدارة منتخب العراقي الأولمبي، إدارة نادي أوتريخت الهولندي بمذكرات رسمية من أجل طلب تفريغ اللاعب مطلع الشهر المقبل للالتحاق مبكرًا بمعسكر المنتخب العراقي في فرنسا استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس، إذ ستبدأ منافسات كرة القدم في الشهر المقبل.كما ان اللاعب زيدان إقبال يريد المشاركة في الأولمبياد وأبلغ المدرب راضي شنيشل ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال برغبته الكبيرة بتمثيل العراق، لكن اللاعب لن يستطيع المشاركة في حال لم توافق إدارة أوتريخت على تفريغه، رغم أنه طلب أيضًا من إدارة ناديه، السماح له بالمشاركة.تجدر الإشارة إلى أن بداية زيدان إقبال مع المنتخبات العراقية، كانت مع منتخب العراقي الأولمبي، ليتم بعدها استدعاؤه للمنتخب الأول، إذ كان ظهوره الأول مع "أسود الرافدين" في 27 يناير/ كانون الثاني 2022.ولعب نجم أوتريخت مع المنتخب العراقي الأول في 12 مباراة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا بمرمى الفلبين خلال المباراة التي جرت على أرض الأخيرة بالجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.