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أوتريخت يتجاهل رسائل الاتحاد العراقي بشأن زيدان إقبال.. هل سيشارك بالأولمبياد؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تنتاب إدارة منتخب العراق الأولمبي (تحت 23 عامًا)، حالة من القلق بسبب ضبابية موقف محترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
ويوجد إقبال (21 عامًا) ضمن القائمة النهائية للمنتخب العراقي الأولمبي التي من المنتظر أن يعلن عنها مدرب العراقي الأولمبي راضي شنيشل مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.
وخاطبت إدارة منتخب العراقي الأولمبي، إدارة نادي أوتريخت الهولندي بمذكرات رسمية من أجل طلب تفريغ اللاعب مطلع الشهر المقبل للالتحاق مبكرًا بمعسكر المنتخب العراقي في فرنسا استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس، إذ ستبدأ منافسات كرة القدم في الشهر المقبل.
وبحسب winwin، فان نادي أوتريخت الهولندي لم يرد على المذكرات التي أرسلها الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن تفريغه للبطولة، حيث تجاهلت إدارة النادي الهولندي كل المخاطبات المرسلة إليه حتى الآن، الأمر الذي ولّد انزعاجًا كبيرًا لدى الاتحاد العراقي الذي يتطلع لإكمال جميع الأمور الإدارية بأقصى سرعة ممكنة كي يتفادى أي صعوبات مستقبلًا.
كما ان اللاعب زيدان إقبال يريد المشاركة في الأولمبياد وأبلغ المدرب راضي شنيشل ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال برغبته الكبيرة بتمثيل العراق، لكن اللاعب لن يستطيع المشاركة في حال لم توافق إدارة أوتريخت على تفريغه، رغم أنه طلب أيضًا من إدارة ناديه، السماح له بالمشاركة.
والاتحاد العراقي يعيش حالة من القلق في الوقت الحالي لأن المعطيات تشير إلى صعوبة مشاركة زيدان إقبال في الأولمبياد، لكن رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال وعد بإجراء اتصالات مباشرة مع إدارة نادي أوتريخت من أجل السماح للاعب بالمشاركة في الحدث الأهم بالنسبة للعراقيين.
تجدر الإشارة إلى أن بداية زيدان إقبال مع المنتخبات العراقية، كانت مع منتخب العراقي الأولمبي، ليتم بعدها استدعاؤه للمنتخب الأول، إذ كان ظهوره الأول مع "أسود الرافدين" في 27 يناير/ كانون الثاني 2022.
ولعب نجم أوتريخت مع المنتخب العراقي الأول في 12 مباراة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا بمرمى الفلبين خلال المباراة التي جرت على أرض الأخيرة بالجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
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