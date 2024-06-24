انتهاء مشوار نجم المنتخب التركي في اليورو

وبعد المعاناة من "كدمة في الركبة" خلال المران مساء الأحد، خضع الحارس اليوم الإثنين لعدة فحوصات أكدت التشخيص، وفقا لما أعلنه الاتحاد التركي لكرة القدم.وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم: "تقرر مغادرة حارس المنتخب الوطني الملعب للانتقال إلى المرحلة التالية من العلاج. استُدعي محمد شينجزر من نادي إسطنبول مشاق شهر لمعسكر المنتخب الوطني".ولعب دوجان علمدار (21 عاما)، والذي كان احتياطيا في أول مباراتين في بطولة (يورو 2024)، دوليا في مرتين مع تركيا من المرات الثمانية التي استدعي لها، بينما استدعي شينجزر (27 عاما) في ثلاث مرات للمنتخب، لكنه لم يلعب قط وكانت أخر مرة في آذار الماضي.