مودريتش يدخل تاريخ اليورو برقم أسطوري

ففي الدقيقة 55 تمكن مودريتش من وضع كرواتيا في المقدمة إثر متابعة جيدة للمسة بودينا التي تصدى لها جيانلويجي دوناروما، ليتابعها لوكا بتسديدة في الشباك.وذكرت شبكة "هو سكورد" أن مودريتش أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة الأوروبية في سن (38 عاما و289 يوما).وكان مودريتش قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد تصدي دوناروما للكرة، لكنه عاد بعد دقيقة ليعيد كرواتيا لأجواء البطولة بهدف يحيي آمال المنتخب في بلوغ دور الـ16.