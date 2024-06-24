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مودريتش يدخل تاريخ اليورو برقم أسطوري
Alsumaria Tv
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وضع لوكا مودريتش نجم وسط وقائد المنتخب الكرواتي، بلاده في المقدمة، خلال مواجهة إيطاليا في ختام الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية.
ففي الدقيقة 55 تمكن مودريتش من وضع كرواتيا في المقدمة إثر متابعة جيدة للمسة بودينا التي تصدى لها جيانلويجي دوناروما، ليتابعها لوكا بتسديدة في الشباك.
وذكرت شبكة "هو سكورد" أن مودريتش أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة الأوروبية في سن (38 عاما و289 يوما).
وكان مودريتش قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد تصدي دوناروما للكرة، لكنه عاد بعد دقيقة ليعيد كرواتيا لأجواء البطولة بهدف يحيي آمال المنتخب في بلوغ دور الـ16.
وخطف منتخب إيطاليا بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي من يورو 2024، بتعادل قاتل أمام كرواتيا، في الجولة الختامية بدور المجموعات.
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