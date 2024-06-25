لمدة عامين.. خوسيلو لاعبا للغرافة القطري

أعلن الصحفي الشهير فابرزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن نادي الغرافة القطري قد أنهى الاتفاق بالكامل مع خوسيلو لاعب ريال مدريد للانضمام للفريق هذا الصيف.

وقال رومانو ان "اللاعب سيوقع عقد مع النادي القطري حتى صيف عام ٢٠٢٦ مع خيار إضافة ثالث".



وسوف يطير اللاعب لقطر للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود الرسمية خلال ساعات.



أشار رومانو إلى أن "العقد لمدة عامين حتى حزيران 2026 مع خيار للموسم الإضافي، وسيوقع اللاعب العقد قريبا بعد الاتفاق على كل التفاصيل".