"كينج كازو" مستمر بلعب كرة القدم بعمر 57 عاما

وانضم المهاجم المعروف بإسم "كينج كازو" إلى صفوف أتلتيكو سوزوكا في الدرجة الرابعة اليابانية، معاراً من يوكوهاما أف سي من الدرجة الثانية.وعاد ميورا الى اليابان بعد موسمين قضاهما مع نادي أوليفيرينسي البرتغالي من الدرجة الثانية، حيث خاض 9 مباريات معظمها من مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ولم يسجل أي هدف، وكان معاراً أيضا من يوكوهاما.وقال ميورا في مؤتمر صحافي الثلاثاء "لا اعتبر بأن الاعتزال هو خيار يساورني في الوقت الحالي. شغفي للعبة عال جدا ولا يتزعزع".بدأ ميورا مسيرته في نادي سانتوس البرازيلي عام 1986 ودافع عن ألوان أندية كرواتية وإيطالية وأسترالية خلال مسيرته الطويلة.وهو أحد أبرز لاعبي الكرة الآسيوية وساهم خلال تسعينيات القرن الماضي في وضع الكرة اليابانية على الخارطة العالمية بعد اطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.خاض مباراته الرسمية الأولى في الدوري الياباني عام 1990 وشارك في صفوف منتخب بلاده في 89 مباراة سجل خلالها 55 هدفا لكنه غاب بشكل مفاجئ عن التشكيلة الرسمية للساموراي في باكورة مشاركاته في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا.