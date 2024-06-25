سان جيرمان يرد على عرض مان يونايتد

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات أوجارتي هذا الصيف.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أوجارتي غير متأكد مما إذا كان سيبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد منفتح على بيع أوجارتي، لكنهم رفضوا عرض مانشستر يونايتد لأنه كان منخفضا للغاية.وخاض مانويل أوجارتي 34 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، بعد انضمامه من صفوف سبورتنج لشبونة.