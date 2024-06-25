​الكشف عن موقف رونالدو من مباراة جورجيا

وأجرى المنتخب الإسباني 10 تغييرات أمام ألبانيا أمس الاثنين بعد ضمان تأهله لدور الستة عشر، ورغم ذلك فاز الماتادور بهدف دون رد، لكن مارتينيز سيجري بعض التغييرات لكنها لن تكون جذرية رغم ضمان فريقه صدارة المجموعة السادسة.وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "سندفع بفريق قوي، لن يكون هناك تغييرات جذرية".وأضاف "ديوجو كوستا سيتواجد في حراسة المرمى"، مشيرا إلى أن الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (39 عاما) سيشارك منذ البداية بعد أن شارك أيضا في المباراتين الماضيتين.وأشار "لقد قدم موسما جيدا للغاية، من المهم الحفاظ على مستواه، إنه القائد وسيتواجد بالفريق".