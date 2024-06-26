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لحسم التأهل لدور الثمن.. 4 مواجهات "قوية" في يورو 2024 اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
تقام مساء اليوم الأربعاء، 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتي 14 يوليو المقبل، يتصدرها مباراتي البرتغال وجورجيا وأوكرانيا وبلجيكا.
*مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024
سلوفاكيا X رومانيا – 7 مساء - beIN Sports HD 2 Max
أوكرانيا X بلجيكا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max
التشيك X تركيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max
جورجيا X البرتغال – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max
*نظام بطولة يورو 2024
يشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.
ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.
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