لحسم التأهل لدور الثمن.. 4 مواجهات "قوية" في يورو 2024 اليوم

*مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024سلوفاكيا X رومانيا – 7 مساء - beIN Sports HD 2 Maxأوكرانيا X بلجيكا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Maxالتشيك X تركيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Maxجورجيا X البرتغال – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max*نظام بطولة يورو 2024يشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.