طاقم تحكيم عراقي لإدارة نهائي الكأس الأردني

السومرية نيوز – رياضة



اتفق الاتحادُ الأردني مع نظيره العراقيّ على تسميةِ طاقمِ تحكيمٍ عراقيّ لإدارةِ مباراة نهائي كأس الأردن في (29) من الشهر الحالي في العاصمةِ الأردنية عمان.

وبحسب بيان لاتحاد كرة القدم تابعته السومرية نيوز، فان "الطاقم يضم محمد طارق حكماً للساحة، والحكمين المساعدين أمير داود و كرار عبد الكريم".



وأضاف البيان ان "هذه التسميةُ تأتي في إطارِ التعاون المُشترك بين الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم والاتحاداتِ الوطنيّة الشقيقة".