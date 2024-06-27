ريال مدريد يفعل رسمياً بند شراء خوسيلو

وقال رومانو عبر حسابه بموقع تويتر "ريال مدريد قام رسميا بتفعيل بند خيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو، المبرم في عقد الإعارة عندما انضم خوسيلو من إسبانيول".ونوه أن الملكي سيبيع بطاقة خوسيلو على الفور إلى الغرافة القطري، بنفس القيمة المادية (1.5 مليون يورو).ومن المقرر أن يوقع خوسيلو على عقد مع الغرافة لمدة عامين حتى صيف 2026، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.وتشير التقارير إلى أن قرار الريال بشراء خوسيلو ثم بيعه، يرجع إلى رغبة النادي في تقديم خدمة للاعب بعيدا عن مغالاة إسبانيول، حيث كان الأخير سيحدد مبلغا كبيرا لرحيله إلى الغرافة، خاصة بعد تألقه مع الميرنجي.