وسحبت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الخميس، إذ وضعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعُمان وفلسطين والكويت.ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فور الانتهاء من سحبت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمنشورات تخص ملعب جذع النخلة، حيث أطلقت عليه لقب "كراج حويدر"، في إشارة منهم على ان العراق سيهزم خصومه بتصفيات آسيا المونديالية عندما تقام المباراة في محافظة البصرة.ونشرت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتوعد منتخبات "الأردن وعمان وفلسطين والكويت وكوريا الجنوبية"، بالهزيمة في " گراج حويدر".من جهتها، ردت الجماهير الأردنية على المنشورات العراقية، بامتلاكهم " گراج التعمري"، في إشارة إلى جاهزية "النشامى" لمواجهة العراق، في مباراة الثأر، بعد أن أخرجت الأردن المنتخب العراقي من الدور 16 في كأس آسيا الأخير، في مباراة أثارت جدلاً واسعاً بقيادة الحكم الإيراني علي رضا فغاني، والذي تتهمه الجماهير العراقية، بالتسبب في مغادرة كأس آسيا، وفوز الأردن.في المقابل، أطلقت الجماهير الكويتية هاشتاك "گراج صويلح" على ملعبها (ملعب جابر الأحمد الصباح) تشبهاً بالجمهور العراقي، في إشارة إلى جاهزية منتخب بلادهم لمواجهة العراق.وضمت المجموعة الأولى منتخب إيران في مواجهة قطر بطلة كأس آسيا 2023 وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية. وجاءت المجموعة الثالثة قوية للغاية، حيث ضمت منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المتاحة مكانها في المونديال، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع (6 منتخبات) لخوض الملحق الآسيوي، والذي تقام مبارياته بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم.