مدرب اسبانيا يحسم الجدل بشأن "العقوبات الألمانية" على لامين يامال

وتوجد بعض التكهنات حول موقف لامين يامال من لعب المباراة كاملة، في ظل قانون العمل بألمانيا مستضيفة البطولة.فبموجب القانون الألماني، يمنع من هم دون سن ال18 عاما، سواء كانوا من المواطنين الألمان أو الأجانب، من العمل بعد الساعة 8 مساء، لحمايتهم.وتمنح بعض الاستثناءات للرياضيين، بالسماح لهم بالمنافسة حتى الساعة 11 مساء، لكن ذلك يشمل الاستحمام والواجبات الإعلامية.وقال دي لا فوينتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن جميعا مسؤولون عن سلامته، سنقوم بعملنا وندعه يلعب، لا شيء أكثر من ذلك".وأضاف: "لا أعرف التشريعات الألمانية، هل يجب استبدال لامين بحلول الساعة 11 مساء؟ لا أعتقد ذلك".ونظريا، قد تتعرض إسبانيا لغرامة قدرها 30 ألف يورو إذا لعب يامال بعد هذا الموعد، وهو ما قد يحدث إذا ذهبت المباراة ضد جورجيا إلى الوقت الإضافي.