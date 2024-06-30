رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد نجومه

وكشف نادي برشلونة منذ قليل في بيان له، عن "رحيل ماركوس ألونسو عن صفوف الفريق الأول وذلك بعد الاتفاق على عدم تجديد عقده الذي ينتهي اليوم".ولم يظهر ألونسو بمستوى جيد خلال فترته مع البارسا، وبناء على ذلك، قرر النادي الكتالوني عدم الاعتماد عليه في الموسم القادم، وبالتالي أصبح لاعبًا حرًا يمكن له الانضمام إلى أي نادٍ.