العراق يتغلب على لبنان في غرب آسيا تحت 20 عاماً

تمكن المنتخب العراقي للشباب، اليوم الأحد، من الفوز على نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا تحت 20 عاماً.

وسجل العراق هدفين في مرمى لبنان وذلك خلال المباراة التي احتضنها ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية.





وكان العراق تعادل مع الأردن وألبانيا ضمن مباريات مجموعته، وهو بانتظار نتائج الفرق الأخرى لكي يتأهل الى نصف النهائي من البطولة.

ويحمل ليوث الرافدين لقب النسختين الأخيرتين من البطولة، إذ أقيمت الثانية بمدينتي البصرة وأربيل عام 2021، وشهدت بجواره مشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان، كما توج العراق بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين عام 2019، وشهدت كذلك مشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.