مبابي قبل لقاء الغد: ما أفعله أمر مرعب وهذه معضلتنا

وقال مبابي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد: "حاليا لا أفكر كثيرا في إصابتي، ولا أشعر أن أنفي مكسور، أنا سعيد لتواجدي هنا بعدما مررت بلحظات عصيبة ولم أنم بسببها كثيرا".وأضاف: "لم أتمكن من المشاركة في مباراة هولندا، وسعدت للغاية بعودتي أمام بولندا".وتابع: "إذا كان علي أن أضحي بأنفي من أجل التأهل لدور الثمانية، فهي مكسورة بالفعل، ولن تكسر مجددا، وبالتأكيد اللعب بارتداء القناع الطبي أمر مرعب، وأستغل أي فرصة للتخلي عنه، لأنه مزعج".وكشف نجم ريال مدريد الجديد: "لقد غيرت أكثر من قناع لشعوري بأن هناك شيء ما خاطئ، سواء العرق أو عدم وضوح الرؤية، فهو يشعرني بأنني شخصية مهمة مدعوة لبطولة اليورو، لا أشعر بنفسي وأنا أرتديه".ووضع قائد الديوك سببا واحدا لمعضلة عدم تسجيل الأهداف ببطولة يورو 2024، قائلا: "لا نسجل لأننا ببساطة لا نصنع الفرص، ويبقى الأمر الأكثر أهمية ألا ينشغل اللاعبون بهذه المشكلة، لأنه لا يوجد لاعب يتعمد إهدار الفرص".وأكد: "لقد كانت مشكلة كبيرة في دور المجموعات، والآن تبدأ بطولة جديدة، وأثق أننا سننجح في خلق الفرص".وأتم ضاحكا: "بإمكانكم سؤال المدرب هل يلجأ لخطة 4-4-2 لحل هذه المشكلة، وبإمكاني القول إننا قادرون على خلق الفرص بخطة 3-5-2".