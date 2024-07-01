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أيمن حسين ينضم لأحد الأندية القطرية

رياضة

2024-07-01 | 09:36
أيمن حسين ينضم لأحد الأندية القطرية
2,828 مشاهدة

وقع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، اليوم الاثنين، عقداً مع نادي الخور القطري.

وقالت قنوات "الكاس" القطرية إن نادي الخور وقّع رسميًا، مساء اليوم الاثنين، مع مهاجم المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية أيمن حسين.

وكشفت تقارير صحفية أن مدة العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين هو موسم واحد قابل للتجديد.

ولم يعلن أي طرف عن القيمة المالية للعقد، إلا أن تقارير أشارت إلى أن قيمة العقد 700 ألف دولار.

وسيلتحق أيمن حسين مباشرة بفريقه القطري الجديد، بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

وانتهى عقد المهاجم أيمن حسين (28 عامًا) مع نادي القوة الجوية في نهاية الموسم الحالي، ما أتاح له التوقيع بشكل حر مع فريق الخور.

ويتصدر أيمن حسين ترتيب هدافي دوري نجوم العراق حتى الجولة 35، برصيد 26 هدفاً.
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