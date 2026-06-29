بينها البرازيل وألمانيا.. مواعيد مباريات اليوم في دور الـ32 من كأس العالم 2026

وقد انطلقت مرحلة الأدوار الإقصائية أمس الأحد بحجز المنتخب الكندي بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16، عقب انتصاره المثير على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ضمن دور الـ32.أما عن مباريات اليوم الـ19 من 2026:الساعة 20:00 بتوقيت العاصمةيستهل منتخب البرازيل في الأدوار الإقصائية بمواجهة المنتخب الياباني، في لقاء يسعى خلاله "السيليساو" لتأكيد ترشيحه للمنافسة على اللقب، بينما يطمح "الساموراي الأزرق" إلى مواصلة مفاجآته وبلوغ ثمن النهائي.الساعة 23:30 بتوقيت العاصمة بغداديدخل المنتخب الألماني مواجهة قوية أمام باراغواي، واضعًا نصب عينيه استعادة أمجاده العالمية، في حين يأمل المنتخب اللاتيني في إقصاء أحد كبار البطولة وكتابة فصل جديد من مفاجآت المونديال.هولندا ×الساعة 04:00 فجر الثلاثاء 30 يونيوتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين هولندا والمغرب، في واحدة من أقوى مباريات دور الـ32، حيث يطمح "أسود الأطلس" لمواصلة إنجازاتهم العالمية، بينما يسعى المنتخب الهولندي لفرض خبرته وحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي.جدول مباريات اليومالبرازيل × اليابان — 20:00ألمانيا × باراغواي — 23:30هولندا × المغرب — 04:00 (فجر الثلاثاء).