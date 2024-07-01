مفاجأة جديدة تخص قناع مبابي

وقال ديشامب عقب الفوز على بلجيكا بهدف في دور الـ16 "لقد اعتاد مبابي على القناع، لكنه لا يزال منزعجا من العرق".وأضاف المدرب الفرنسي "يجب أن يعتاد مبابي على القناع الطبي لأنه سيضطر لارتدائه لبضعة أسابيع وربما بضعة أشهر!".ويرتدي كيليان (25 عاما) القناع الطبي بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال المباراة الأولى لمنتخب فرنسا أمام النمسا.ويحتاج المهاجم الفرنسي لإجراء عملية جراحية ستؤجل لوقت لاحق بعد انتهاء مشوار الديوك في بطولة أمم أوروبا بألمانيا.ويستعد مبابي ورفاقه لاختبار جديد في دور الـ8 في انتظار الفائز من مواجهة البرتغال ضد سلوفينيا.