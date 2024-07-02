رونالدو: هذه بطولتي الأوروبية الأخيرة

وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي اليورو، بعد فوز مثير على سلوفينيا مساء أمس الإثنين بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.ويواجه منتخب البرتغال نظيره الفرنسي يوم الجمعة المقبل في قمة أوروبية مرتقبة.وقال رونالدو في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، عقب المباراة: "هذه بطولتي الأوروبية الأخيرة، بالطبع".وأضاف صاحب الـ39 عاما: "لكني لا أشعر بالحزن بسبب هذا، بل أشعر بحماس".وتابع نجم النصر السعودي: "قدمت أسفي للجماهير (بعد إهدار ركلة الجزاء)، سأبذل دائمًا قصارى جهدي من أجل هذا القميص، سواء أخطأت أم لا، وسأفعل هذا طوال حياتي، عليّ أن أتحمل المسؤولية".وكان الدون أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 105 من زمن مباراة سلوفينيا، لكنه نجح في تسجيل ركلة الترجيح الأولى، ليسهم في تأهل فريقه.ورغم أنه الهدّاف التاريخي لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا سجلها في 5 نسخ متتالية، إلا أن رونالدو فشل في تسجيل أي هدف بعد 4 مباريات بالنسخة الجارية.وفشل النجم البرتغالي أيضًا في هز الشباك بآخر 8 مباريات لعبها في البطولات الكبرى، وهي أطول فترة صيام تهديفي له في مسيرته.