برشلونة يرفض بيع أحد لاعبيه ويفاجئه بقرار جديد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رفض برشلونة بيع المدافع السنغالي ميكا فاي إلى بورتو هذا الصيف.وجاء ذلك رغم أن بورتو عرض دفع 15 مليون يورو في الصفقة، بالإضافة إلى المتغيرات.وأشارت إلى أن برشلونة أبلغ فاي بأنه لن يرحل وسيتم تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الجديد، بسبب تمسك ديكو المدير الرياضي وهانز فليك المدير الفني ببقائه.وتابع الثنائي، المدافع السنغالي ويدرك أن لديه قدرات كبيرة، حيث يستطيع بناء الهجمات من الخلف ويتميز بالسرعة والتسديد الجيد، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر.وكشفت الصحيفة الإسبانية أن في حالة عدم وفاء برشلونة بوعده لفاي، وعدم تصعيده إلى الفريق الأول، فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب سينخفض إلى 3 ملايين يورو، بدءًا من 1 آب المقبل.