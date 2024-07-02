هولندا تهزم رومانيا وتتأهل لربع نهائي يورو 2024

لحقت هولندا بركب المتأهلين لربع نهائي يورو 2024 المقام حاليا في ألمانيا، بعد التغلب على رومانيا 3-0، اليوم الثلاثاء.

وأقيم اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا. وسجل ثلاثية هولندا كودي جاكبو (20) ودونيايل مالين (83- 90)، لينتظر الطواحين في ربع النهائي الفائز من مباراة النمسا وتركيا.