قضية انضمام زيدان إقبال للأولمبي العراقي تثير الجدل.. عدنان درجال يتدخل

السومرية نيوز – رياضة



كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن قرب عقده اجتماعًا مع مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل.







وقال درجال في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: "للأسف تناقلت بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات السوشيال ميديا، أخبارًا غير دقيقة تخص الكرة العراقية في محاولة لتضليل الحقائق وإثارة الفتنة بوقت حساس قبيل الاستحقاق الأولمبي".



وأضاف: "عليكم توخي الدقة والحذر وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي في مختلف الأمور التي تخص المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية ومشاركاتنا الخارجية، نطمئن جماهيرنا أن اتحاد الكرة متواصل مع اللاعب زيدان إقبال وإدارة نادي أوتريخت الهولندي".



درجال يوضح حقيقة قضية زيدان إقبال

وتابع: "إن الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي يعمل على ذلك من أجل ضم زيدان إقبال إلى القائمة، حال ورود الموافقة الرسمية من إدارة النادي الهولندي، وننفي تمامًا الأخبار التي تحدثت عن رفض مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل التحاق إقبال بصفوف المنتخب ونؤكد إنها عارية تمامًا عن الصحة".



وأوضح درجال: "اجتماع موسع سيجمعنا بالمدرب بعد ساعات لمناقشة مختلف الأمور التي تخص المنتخب، وسنستمر بسعينا التام لتوفير جميع سبل النجاح قبيل الاستحقاق الأولمبي ونعاهد الجماهير أننا لن ندخر جهدًا في خدمة الكرة العراقية بغية رفع اسم وسمعة ومكانة البلد في الخارطة الكروية وإسعادهم ورسم البسمة على وجوههم لأنهم يستحقون أكثر ذلك والكرة العراقية ستبقى دائمًا وأبدًا أمانة في أعناقنا". ويستعد المنتخب الأولمبي العراقي إلى السفر لفرنسا استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، إذ سيدخل معسكرًا تدريبيًا في مدينة تولوز يبدأ في الـ10 من شهر يوليو/ تموز الحالي.وأضاف: "عليكم توخي الدقة والحذر وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي في مختلف الأمور التي تخص المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية ومشاركاتنا الخارجية، نطمئن جماهيرنا أن اتحاد الكرة متواصل مع اللاعب زيدان إقبال وإدارة نادي أوتريخت الهولندي".وأوضح درجال: "اجتماع موسع سيجمعنا بالمدرب بعد ساعات لمناقشة مختلف الأمور التي تخص المنتخب، وسنستمر بسعينا التام لتوفير جميع سبل النجاح قبيل الاستحقاق الأولمبي ونعاهد الجماهير أننا لن ندخر جهدًا في خدمة الكرة العراقية بغية رفع اسم وسمعة ومكانة البلد في الخارطة الكروية وإسعادهم ورسم البسمة على وجوههم لأنهم يستحقون أكثر ذلك والكرة العراقية ستبقى دائمًا وأبدًا أمانة في أعناقنا".







وانتشرت أنباء تفيد بأن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، قد رفض ضم اللاعب زيدان إقبال لقائمة الفريق وهو ما نفاه المدرب جملة وتفصيلًا.



كما أصدر الاتحاد العراقي بقيادة الرئيس درجال بيانًا رسميًا يؤكد أن إدارة الاتحاد تنتظر موافقة رسمية من إدارة نادي أوتريخت الهولندي بالسماح لإقبال باللعب مع الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس.



وسيتوجه وفد المنتخب الأولمبي العراقي إلى مدينة تولوز الفرنسية في 10 يوليو/ تموز الحالي، إذ سيواجه فريق بو الفرنسي والمنتخب الأولمبي المصري في الإطار الودي قبل الدخول في منافسات الأولمبياد.