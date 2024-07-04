رسميا.. مانشستر يونايتد يحسم مصير مدربه تين هاج

وكان تين هاج مهددا بالإقالة في نهاية الموسم الماضي، بعد أن اكتفى فريق مانشستر يونايتد بالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه قاد "الشياطين الحمر" للفوز بكأس كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.وعقد تين هاج الحالي كان ساريا حتى 2025، وتم تمديده لمدة عام فقط، ما يشير إلى أن إدارة النادي ما زالت مترددة بشأن استمرار المدرب الهولندي على المدى البعيد.وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "أنا سعيد جدا بالتوصل إلى اتفاق مع النادي لمواصلة العمل معا. بالنظر إلى العامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في الكأسين والعديد من الأمثلة على التقدم بما كان الفريق عليه قبل انضمامي إليه".وأضاف: "ومع ذلك، يجب أن نكون واضحين أيضا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، ما يعني تحديا على الألقاب الإنجليزية والأوروبية".وتابع تين هاج: "خلال مناقشاتي مع النادي، وجدنا اتفاقا كاملا في رؤيتنا للوصول إلى تلك الأهداف، ونحن جميعًا ملتزمون بشدة بالقيام بهذه الرحلة معا".من جهته، قال المدير الرياضي الجديد دان أشوورث: "بحصوله على لقبين في الموسمين الماضيين، عزز إريك سجله كواحد من أكثر المدربين نجاحا دائما في كرة القدم الأوروبية".وأضاف: "وبينما سلطت مراجعة النادي للموسم الماضي الضوء على مجالات التحسن، فقد توصلت أيضا إلى نتيجة واضحة مفادها أن إريك كان أفضل شريك لنا للعمل معه في رفع المعايير والنتائج، أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين والموظفين بالفعل أنهم قادرون على المنافسة والفوز على أعلى مستوى، والآن نحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل أكثر اتساقا".وأكمل: "مع وجود فريق قيادة كرة القدم لدينا الآن، فإننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع إريك، لتحقيق طموحاتنا المشتركة".