نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

وجرت القرعة بمشاركة 48 منتخبا يتنافسون على 24 بطاقة مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، في المغرب.وتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 205، في المغرب، على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.وأسفرت القرعة عن مجموعة قوية بالنسبة للمنتخب المصري، والتي تضم كل من الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025 توتال إنيرجيز":المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - غامبياالمجموعة الثانية: المغرب - الغابون - جمهورية إفريقيا الوسطى - ليسوتوالمجموعة الثالثة: مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسواناالمجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - روانداالمجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيرياالمجموعة السادسة: غانا - أنغولا - السودان - النيجرالمجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشادالمجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبياالمجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إسواتينيالمجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابويالمجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودانالمجموعة الثانية عشرة: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي – بوروندي.وتنطلق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2025 في المغرب، في شهر ايلول المقبل، وسيتأهل على إثرها 23 منتخبا للنهائيات القارية إضافة لمنتخب المغرب، البلد المضيف.