المغرب ترد على اختيار "البرنابيو" للمباراة النهائية لمونديال 2030

وجاء رد المغرب عبر 3 مراحل، الأولى تمثل في بيان رسمي نشره اتحاد الكرة المغربي نفى خلاله تلك المزاعم، مضيفا أن اللجنة الثلاثية المشتركة التي اجتمعت مؤخرا في أكادير أكدت أنه لا شيء حسم بشأن ملعب النهائي.أما المرحلة الثانية، فكانت اجتماعا رفيع المستوى ترأسه وزير الداخلية المغربي عبد الواحد الفتيت، بحضور فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، شدد على ضرورة تظافر الجهود من أجل إنجاح الحدث المونديالي المرتقب، فضلا عن تسريع وتيرة أعمال التجديد التي تهم ملاعب المغرب.وفيما يخص المرحلة الثالثة فكانت الأهم، حيث تم من خلالها الكشف عن التصميم النهائي لما وصف أيقونة ملاعب العالم وإفريقيا، المتواجد قريبا من الدار البيضاء، الذي تقرر إطلاق اسم الراحل الحسن الثاني عليه، وهو الملعب الذي ينافس به المغرب ملعب العاصمة مدريد.ويسع الملعب 118 ألف مقعد، ليكون من بين الأكبر في العالم، وبتكلفة تناهز 550 مليون دولار.