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سيناريو رونالدو يتكرر.. مارتينيز ينقذ ميسي ويقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
قادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين للتأهل لنصف نهائي كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا2024" عقب فوزه على الإكوادور 4 - 2، في دور الثمانية للمسابقة، صباح اليوم الجمعة.
وتقدم المنتخب الأرجنتيني عن طريق المدافع ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية من ركنية حولها مارتينيز في الشباك.
وتمكنت الإكوادور من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+1 عن طريق كيفين رودريغيز بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها في الشباك.
واحتكم المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسمت لصالح الأرجنتين 4-2، حيث أهدر ميسي وسجل ألفاريز وأليستير ومونتيل وأوتاميندي، بينما تصدى إيميليانو مارتيينز حارس الأرجنتين لركلتي مينا وميندا بينما سجل يبواه وكايسيدو.
وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في نصف النهائي الفائز من مباراة كندا وفنزويلا.
سيناريو ما حدث مع ميسي أعاد للأذهان الليلة العصيبة التي عاشها رونالدو في دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا قبل أيام قليلة، أهدر خلالها ركلة جزاء في نهاية الشوط الإضافي الأول، حيث تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لتسديدته ببراعة، ليدخل "الدون" في نوبة بكاء، لكنه تقدم لتسديد ركلة الترجيح الأولى وأسكنها الشباك.
وكاد المنتخب البرتغالي أن يودع المسابقة، بعد لقطة رونالدو، لولا تألق الحارس ديوغو كوستا، الذي أنقذ أهدافا محققة، قبل أن يتألق في ركلات الجزاء الترجيحية.
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