سيناريو رونالدو يتكرر.. مارتينيز ينقذ ميسي ويقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا

السومرية نيوز – رياضة



قادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين للتأهل لنصف نهائي كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا2024" عقب فوزه على الإكوادور 4 - 2، في دور الثمانية للمسابقة، صباح اليوم الجمعة.



وتقدم المنتخب الأرجنتيني عن طريق المدافع ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية من ركنية حولها مارتينيز في الشباك.



وتمكنت الإكوادور من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+1 عن طريق كيفين رودريغيز بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها في الشباك.



واحتكم المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسمت لصالح الأرجنتين 4-2، حيث أهدر ميسي وسجل ألفاريز وأليستير ومونتيل وأوتاميندي، بينما تصدى إيميليانو مارتيينز حارس الأرجنتين لركلتي مينا وميندا بينما سجل يبواه وكايسيدو.