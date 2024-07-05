المحترف العراقي يوسف الإمام يقترب من الدوري البرتغالي

ويلعب الإمام في صفوف فريق بي كي أولمبيك السويدي، الذي ينشط في دوري درجة الثالثة، إذ يمثل فريقه منذ فبراير/ شباط 2024.وسينتهي عقد يوسف الإمام مع فريقه السويدي الحالي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل واللاعب لا يريد الاستمرار في دوري الدرجة الثالثة السويدي، بل الانتقال إلى مستوى أعلى خاصة أن تقييماته كانت جيدة مع المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة آسيا الأخيرة التي شهدت تأهل العراق إلى أولمبياد باريس 2024.ومدافع العراق يرغب بشدة في اللعب بالبرتغال بسبب حضور مواطنه وزميله في المنتخب الأولمبي العراقي علي الموسوي والذي يلعب في صفوف فريق أستريلا، إذ شجعه الأخير على الانتقال لتطوير مستوياته وأيضاً لاعتدال الطقس مقارنة بالسويد.يشار الى ان الإمام تلقى عرضاً رسمياً من فريق رايندورف ألتاخ النمساوي، لكن المفاوضات لم تسر بالشكل المطلوب نظراً لرغبة الإمام في خوض التجربة بالبرتغال، والأيام المقبلة من الممكن جداً أن تشهد صفقة انتقال اللاعب لفريقه الجديد بالتزامن مع مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع فريقه العراقي.ولعب الإمام للمنتخب الأولمبي العراقي في سبع مباريات، فيما سبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية في السويد تحت 19 عاماً وتحت 18 عاماً، إذ مثل الفريقين في 7 مواجهات أيضاً.