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المحترف العراقي يوسف الإمام يقترب من الدوري البرتغالي
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السومرية نيوز – رياضة
يستعد مدافع المنتخب الأولمبي العراقي يوسف الإمام، لخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا وتحديداً في البرتغال، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
ويلعب الإمام في صفوف فريق بي كي أولمبيك السويدي، الذي ينشط في دوري درجة الثالثة، إذ يمثل فريقه منذ فبراير/ شباط 2024.
ويريد مدافع المنتخب الأولمبي العراقي يوسف الإمام، خوض تجربة جديدة خارج السويد، حيث يبحث عن دوري أعلى مستوى من الدوري السويدي، لذلك عمل وكيل أعماله على تسويقه في عدد من الدول الأوروبية للنظر بإمكانية نقله إلى صفوف فريق آخر في هذا الصيف.
وسينتهي عقد يوسف الإمام مع فريقه السويدي الحالي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل واللاعب لا يريد الاستمرار في دوري الدرجة الثالثة السويدي، بل الانتقال إلى مستوى أعلى خاصة أن تقييماته كانت جيدة مع المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة آسيا الأخيرة التي شهدت تأهل العراق إلى أولمبياد باريس 2024.
كما يريد الإمام حسم الأمور مبكراً وحتى قبل المشاركة في أولمبياد باريس، إذ هناك مفاوضات حقيقية وصلت إلى مراحل متقدمة جداً مع أحد الفرق البرتغالية، بحسب winwin.
مدافع العراق يوسف الإمام يحلم باللعب في البرتغال
ومدافع العراق يرغب بشدة في اللعب بالبرتغال بسبب حضور مواطنه وزميله في المنتخب الأولمبي العراقي علي الموسوي والذي يلعب في صفوف فريق أستريلا، إذ شجعه الأخير على الانتقال لتطوير مستوياته وأيضاً لاعتدال الطقس مقارنة بالسويد.
يشار الى ان الإمام تلقى عرضاً رسمياً من فريق رايندورف ألتاخ النمساوي، لكن المفاوضات لم تسر بالشكل المطلوب نظراً لرغبة الإمام في خوض التجربة بالبرتغال، والأيام المقبلة من الممكن جداً أن تشهد صفقة انتقال اللاعب لفريقه الجديد بالتزامن مع مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع فريقه العراقي.
يذكر أن مدافع العراق يبلغ من العمر (19 عاماً) وهو مدافع يلعب بالقدم اليسرى ويلعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر وتبلغ قيمته السوقية حالياً 100 ألف يورو، نظراً لقرب انتهاء عقده مع فريقه السويدي.
ولعب الإمام للمنتخب الأولمبي العراقي في سبع مباريات، فيما سبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية في السويد تحت 19 عاماً وتحت 18 عاماً، إذ مثل الفريقين في 7 مواجهات أيضاً.
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