"يويفا" يوجه عقوبة مزدوجة لنجم المنتخب الإنجليزي بيلينغهام

وقرر يويفا إيقاف بيلينغهام مباراة واحدة مع تغريمه 30 ألف يورو (25 ألف جنيه إسترليني) بسبب احتفاله بطريقة مشينة بهدفه في مرمى سلوفينيا.ووفقا لذلك فإن جود بيلينغهام سيشارك في مباراة سويسرا غدا السبت في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.واحتفل بيلينغهام بهدفه في شباك سلوفينيا بإشارة غير لائقة بيده تجاه منطقة حساسة في جسده، وحينها زعم البعض أن متوسط الميدان أراد بحركته الإساءة لأفراد منتخب سلوفاكيا، الذين كانوا يجلسون على دكة البدلاء، قبل أن ينفي اللاعب ذلك.وأحرز جود بيلينغهام هدفا قاتلا لمنتخب بلاده، في مرمى سلوفاكيا بالدقيقة 95، بتسديدة مقصية رائعة ليتعادل "الأسود الثلاثة" بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي، ويجر المباراة لوقت إضافي، سجل خلاله القائد هاري كين هدف الفوز والتأهل لدور الثمانية.