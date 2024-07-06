بعد وداع اليورو.. الكشف عن حقيقة اعتزال كريستيانو رونالدو وبيبي

وسئل مارتينيز، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن أنباء اعتزال رونالدو وبيبي دوليا عن خروج البرتغال من اليورو، وأجاب: "لا.. كل شيء صعب للغاية الآن. ما زلنا نعاني من الهزيمة.. لا توجد قرارات فردية في هذه المرحلة".وفي نفس السياق، قال خوسيه فونتي، مدافع البرتغال: "ربما يعلم بيبي ورونالدو أنها نهاية المسيرة في المنتخب".وأضاف: "لقد حققا الكثير، لقد فعلا الكثير من أجل البرتغال، في بعض الأحيان عليك فقط إعطاء مكانك للشباب والسماح لهم بإظهار موهبتهم".