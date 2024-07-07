نصف نهائي كأس العراق.. قمتان ناريتان على ملعبي الزوراء والشعب الدولي اليوم

في المواجهة الأولى، يلتقي فريق القوة الجوية مع فريق الزوراء على ملعب الشعب الدولي، ويدخل الصقور المباراة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز على الزوراء والصعود إلى النهائي أملا في خطف اللقب لا سيما بعد تفريطه بلقب دوري نجوم العراق الذي تمكن من حسمه فريق الشرطة، بينما يدخل النوارس اللقاء بهدف إقصاء القوة الجوية والصعود إلى نهائي البطولة التي ارتبطت باسمه لمواسم عدة.وفي اللقاء الثاني، يواجه فريق الشرطة منافسه النفط على أديم ملعب الزوراء، ويسعى فريق القيثارة الخضراء الى تحقيق الفوز وخطف اللقب الثاني لهذا الموسم، معولا على خبرة لاعبيه وروحهم المعنوية.وجاء تأهل الفرق الأربعة للدور نصف نهائي كاس العراق بعد فوز الشرطة على الميناء بهدفين من دون رد، وفوز القوة الجوية على نفط ميسان بثلاثية نظيفة، وفوز النفط على أربيل بركلات الترجيح، وفوز الزوراء على نوروز بثلاثة أهداف من دون مقابل.