الشرطة يبدأ تحضيراته للموسم الكروي الجديد مبكراً.. مفاوضات مع المصري محمود علاء

ويعد هذا اللقب بحسب الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو اللقب الثامن في تاريخ "القيثارة الخضراء"، فيما يرى الشرطة بأن هذا اللقب هو الـ15 للفريق في حال تم احتساب الألقاب الضائعة التي لم تسجل في دفاتر الاتحاد العراقي الحالية نتيجة حرق الملفات أثناء الاحتلال الأميركي عام 2003.وبدأ فريق الشرطة العراقي بالفعل تحضيراته للموسم الكروي الجديد، حيث حدد أهدافه في الانتقالات الصيفية التي ستبدأ في العراق خلال الأيام المقبلة، خصوصًا وأن منافسات دوري نجوم العراق ستنتهي قبل منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري.ودخل نادي الشرطة في مفاوضات رسمية مع مدافع الزمالك المصري محمود علاء الدين صاحب الـ33 عامًا من أجل تمثيل فريق القيثارة الخضراء خلال الموسم المقبل، إذ يرغب مدرب الفريق العراقي، المصري مؤمن سليمان بتعزيز دفاع فريقه بمواطنه علاء الدين، ليكون إضافة مهمة لخط الدفاع..وقد أنهى محمود علاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم وقد تسلم كتاب الاستغناء، بالتالي من الممكن أن ينتقل لصفوف الشرطة بشكل مجاني، حيث تثق إدارة نادي الشرطة في إنهاء المفاوضات بأفضل طريقة ممكنة، مع وجود رغبة كبيرة لدى اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بدوري نجوم العراق، بحسب winwin.كما أن إدارة الشرطة لن تكتفي بالتعاقد مع مدافع الزمالك، إذ حددت مجموعة أهداف أخرى وستعمل على إكمالها على أتم وجه، مثل مهاجم فريق نفط ميسان، السوري علاء الدالي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي دوري نجوم العراق برصيد 18 هدفًا.ومن المقرر أن يشارك فريق الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بعدما توج بلقب دوري نجوم العراق، إذ سيعود للمنافسات الآسيوية بعد الاعتذار لموسمين سابقين، بسبب عدم جدواها من الناحية الفنية بحسب تصريحات إدارة النادي.كما ستستمر فترة الانتقالات في دوري نجوم العراق حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل مع موعد انطلاق منافسات دوري نجوم العراق في موسمه الجديد 2024-2025، والذي سيشهد مشاركة فرق جماهيرية من محافظات العراق مثل ديالى والكرمة، اللذين حسما التأهل لدوري النجوم يوم الجمعة.