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إسبانيا تهزم فرنسا وتصل لنهائي يورو 2024
رياضة
2024-07-09 | 16:51
المصدر:
السومرية نيوز
1,323 مشاهدة
تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوزه على نظيره الفرنسي 2-1 في الدور نصف النهائي.
وسجل أهداف إسبانيا لامين يامال وداني أولمو في الدقائق 21 و25، بينما سجل هدف فرنسا الوحيد كولو مواني في الدقيقة 9.
وتأهل إسبانيا لنهائي اليورو هو للمرة الخامسة في تاريخها.
وسيلتقي يوم غد الأربعاء، هولندا وإنجلترا لتحديد طرف نهائي البطولة الآخر.
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