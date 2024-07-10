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ميسي يعادل رقما قياسيا في "كوبا أمريكا" صمد 67 عاما
رياضة
2024-07-10 | 03:52
602 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده، للتأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد الفوز على كندا، بهدفين دون رد، فجر اليوم الأربعاء.
وسجل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 51، بينما سجل زميله جوليان ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 22.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل ميسي الآن في 6 نسخ مختلفة من بطولة كوبا أمريكا.
وأضافت الشبكة أن ميسي نجح في معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة البرازيلي زيزينيو منذ عام 1957.
وسجل ميسي في نسخ 2007، 2015، 2016، 2019، 2021 و2024، وكانت نسخة البطولة القارية في 2011 الوحيدة التي غاب خلالها "البرغوث" عن التسجيل.
وينتظر منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين أوروجواي وكولومبيا المقررة فجر غد الخميس.
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