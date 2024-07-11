الجولة الاخيرة من دوري نجوم العراق تنطلق غدا.. إليك جدول المباريات

ويتطلع الأنيق إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة من خلال تحقيق الفوز وحصد النقاط الكاملة مستنداً إلى دعم جماهيره، إلا أن مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه زاخو الطامح للتشبث بالمربع الذهبي. وفي مباراة ثانية يرفع النجف صاحب المرتبة الخامسة شعار الفوز حينما يواجه الميناء، أملاً منه بتعثُّر زاخو بغية الارتقاء إلى المركز الرابع، لا سيما أنه يتخلف بفارق نقطتين عن الفريق الشمالي.بدوره يطمح السفانة إلى تجديد تفوقه على غزلان البادية عقب تغلبه في المرحلة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد.من جانبه يحلُّ الكهرباء ضيفاً على نفط البصرة سعياً منه لاستعادة نغمة الانتصارات، الغائبة عنه منذ 5 جولات، في حين يعول الفريق البصري على ميزتي الأرض والجمهور لاجتياز البرتقالي. وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمواجهة أمانة بغداد، أمام النفط، ويقبع أبناء العاصمة في المركز التاسع عشر برصيد (30 نقطة).من جهته يحطُّ فريق القاسم الرحال بغية ملاقاة كربلاء، في صراع من أجل البقاء ضمن مصاف دوري الكبار، في ظل تقارب النقاط بينهما، لا سيما أن العميد يقف بالمركز السادس عشر وله 36 نقطة، بفارق نقطتين عن ممثل محافظة بابل الذي يتواجد بالمرتبة الـ17، وبالتالي فإن الخاسر سيدخل في تصفيات تفادي الهبوط.ويسدل الستار على نسخة الموسم الحالي بإقامة خمس مباريات أخرى يوم الأحد المقبل.