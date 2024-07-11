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كاظم الساهر يشكر نادي الطلبة (صور)
رياضة
2024-07-11 | 05:06
3,535 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
قدم الفنان كاظم الساهر، اليوم الخميس، الشكر الى ادارة نادي الطلبة، بمناسبة اهداء ادارة النادي قميص الفريق له.
وذكرت الوكالة الرسمية في خبر تابعته السومرية نيوز، ان "عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة ومشرف الفريق السابق حيدر مقصود أهدى فانيلا الفريق الأول للفنان الكبير كاظم الساهر كونه واحداً من أهم المشجعين للنادي الطلابي منذ أيام شبابه".
من جهته عبر الساهر عن سعادته الكبيرة، مؤكداً أن "الطلبة كان ولا يزال في القلب".
واعرب عن امله ان "يرى عودة الطلاب الى منصات التتويج وأن يعود قوياً كما كان بحسب وصفه"، معبراً عن شكره وتقديره "على هذه الالتفاتة المميز".
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