بعد واقعة نونيز.. تحرك عاجل من ليفربول

وتعرض منتخب أوروجواي للخسارة (0-1) على يد كولومبيا، في نصف نهائي البطولة، لكن المباراة أعقبها اشتباكات بين نونيز وعدد من جماهير كولومبيا.واندلعت الاشتباكات بداعي تعدي مشجعي كولومبيا على أفراد عائلة مهاجم ليفربول، الذي لم يتمالك أعصابه وصعد للمدرجات للتشاجر معهم.ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن إدارة ليفربول لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الواقعة التي تهدد مستقبل اللاعب، بتواصلها بشكل عاجل معه.وظهرت تقارير صحفية، تفيد باحتمالية تعرض صاحب 25 عاما لإيقاف طويل الأمد، بسبب شجاره مع الجماهير.ويريد مسؤولو ليفربول، فهم أسباب وكواليس الواقعة، فضلا عن الاطمئنان على سلامة اللاعب نفسه وعائلته.ويخشى النادي الإنجليزي تعرض نونيز لإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يهدد مشواره مع الفريق في الموسم المقبل.