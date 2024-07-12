تشيلسي يعزز دفاعاته ويتعاقد مع جوهرة برتغالية

وبحسب ما أعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي، بإمكان ريناتو فيجا البالغ من العمر 20 عاما اللعب في وسط الميدان وكمدافع أيضا.ووقع فيجا على عقد يمتد لسبع سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وسينضم لقائمة المدرب إنزو ماريسكا للتدريبات الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد.وقال فيجا في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: "أشعر بالحماس الشديد للتواجد هنا، فهذا واحد من أكبر الأندية في إنجلترا والأكبر بالنسبة لي، أتطلع بشدة للبدء".يذكر أن فيجا بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتنج البرتغالي، وشارك مع الفريق الرديف لسبورتنج عام 2020 وقضى العامين التاليين في الدرجة الثالثة البرتغالية.وانضم على سبيل الإعارة في كانون الثانى/يناير 2023 لأوجسبورج الألماني، وقضى 7 أشهر هناك خاض خلالها 13 مباراة في البوندسليجا، قبل أن ينتقل إلى بازل وشارك مع الفريق في 26 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي.