كربلاء يتعادل مع القاسم ويضمن البقاء بدوري المحترفين

خطف فريق كربلاء، اليوم السبت، نقطة مهمة من نظيره القاسم ليضمن البقاء بدوري المحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي اقيمت في السليمانية بالتعادل بهدف لكل منهما. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق كربلاء الى 37 نقطة في المركز 16، بينما بقي فريق القاسم في المركز 17 برصيد 35 نقطة.