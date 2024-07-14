صدمة لبرشلونة.. أراوخو مهدد بالإيقاف من الفيفا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن "أراوخو لاعب برشلونة من بين اللاعبين الذين شاركوا في المشاهد القبيحة بعد المباراة، ونتيجة لذلك، يخشى برشلونة من أن يتعرض صخرة الدفاع للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".ويضيف التقرير أيضًا أن "أراوخو من المقرر أن يعود إلى برشلونة للخضوع لفحوصات طبية بشأن إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أثناء وجوده مع منتخب بلاده".