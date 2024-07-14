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القوة الكاسحة تحكم تشكيل نهائي اليورو
رياضة
2024-07-14 | 14:56
المصدر:
موقع كووورة
1,167 مشاهدة
أعلن لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني، التشكيل الأساسي لمواجهة إنجلترا، اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وشهد تشكيل الماتادور، عودة داني كارفاخال لمركز الظهير الأيمن، بعدما غاب عن مواجهة فرنسا في نصف النهائي بداعي الإيقاف.
وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: كارفاخال، لي نورمان، لابورت، كوكوريلا
الوسط: رودريجو، فابيان رويز، داني أولمو
الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا
فيما جاء تشكيل إنجلترا كالآتي:
حراسة المرمى: بيكفورد
الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، جويهي
الوسط: ماينو، رايس، ساكا، بيلينجهام، فودين، لوك شاو
الهجوم: هاري كين
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