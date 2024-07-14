القوة الكاسحة تحكم تشكيل نهائي اليورو

وشهد تشكيل الماتادور، عودة داني كارفاخال لمركز الظهير الأيمن، بعدما غاب عن مواجهة فرنسا في نصف النهائي بداعي الإيقاف.وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:حراسة المرمى: أوناي سيمونالدفاع: كارفاخال، لي نورمان، لابورت، كوكوريلاالوسط: رودريجو، فابيان رويز، داني أولموالهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتافيما جاء تشكيل إنجلترا كالآتي:حراسة المرمى: بيكفوردالدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، جويهيالوسط: ماينو، رايس، ساكا، بيلينجهام، فودين، لوك شاوالهجوم: هاري كين