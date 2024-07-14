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يورو 2024.. رودري ويامال يفوزان بجائزتين
رياضة
2024-07-14 | 17:33
المصدر:
موقع كووورة
1,299 مشاهدة
فاز رودري لاعب وسط منتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2024 بألمانيا، كما فاز لامين يامال جناح منتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب شاب.
وساهم رودري بقوة في تتويج إسبانيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1964 و2008 و2012.
وكان لاعب مانشستر سيتي ركيزة أساسية في حسابات المدرب لويس دي لافوينتي الذي قاد الإسبان لتحقيق 7 انتصارات في البطولة.
الى ذلك، فاز لامين يامال جناح منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة يورو 2024 بألمانيا.
وساهم يامال الذي احتفل السبت، ببلوغه 17 عاما في تتويج إسبانيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخها.
وصنع لامين يامال الهدف الأول لإسبانيا في مرمى إنجلترا خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز الماتادور 1/2 مساء الأحد على ملعب برلين.
كما صنع نجم برشلونة الواعد 4 أهداف وسجل هدفا في جورجيا بمباراة دور الـ 16 التي انتهت بفوز الإسبان بنتيجة 1/4.
وحقق لامين يامال العديد من الأرقام القياسية في بطولة أمم أوروبا بألمانيا حيث بات أصغر لاعب يشارك أساسيا في تاريخ البطولة.
كما أصبح أيضا أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ بطولات اليورو، والأصغر مشاركة في المباريات النهائية.
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