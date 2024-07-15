أولمبياد باريس تقترب وشنيشل يحفز لاعبي العراق عبر مجموعة توصيات

السومرية نيوز – رياضة



يواصل المنتخب الأولمبي العراقي، تحضيراته وتدريباته بشكل مكثف في مدينة في مدينة أنجلييت الفرنسية، بقيادة المدرب راضي شنيشل استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.







ويحاول مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، تحفيز لاعبيه عبر مجموعة توصيات:



*شنيشل يطالب لاعبيه بنسيان الماضي

دعا راضي شنيشل لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي، لنسيان ما حدث معهم في كأس آسيا تحت 23 عاماً وكيف تم حصد التأهل والنتائج المميزة التي تحققت لأنها أصبحت من الماضي.



المدرب أبلغ لاعبيه بأن مستقبلهم مرهون بالأداء الذي سيقدمونه في الأولمبياد، فمنهم من سيجد طريقه للاحتراف في أوروبا ومنهم أيضاً من سيشق طريقه لتمثيل المنتخب الأول، لذلك كل شيء سيتحدد من خلال أداء أسود الرافدين داخل الملعب. وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، ويخوض المنتخب الأولمبي العراقي، تدريبات بدنية صباحية، فضلاً عن تدريبات مكثفة ليلية كي يصل اللاعبون إلى الجهازية المطلوبة، رغم أن أغلبهم من دوري نجوم العراق الذي انتهى يوم أمس الأحد.دعا راضي شنيشل لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي، لنسيان ما حدث معهم في كأس آسيا تحت 23 عاماً وكيف تم حصد التأهل والنتائج المميزة التي تحققت لأنها أصبحت من الماضي.المدرب أبلغ لاعبيه بأن مستقبلهم مرهون بالأداء الذي سيقدمونه في الأولمبياد، فمنهم من سيجد طريقه للاحتراف في أوروبا ومنهم أيضاً من سيشق طريقه لتمثيل المنتخب الأول، لذلك كل شيء سيتحدد من خلال أداء أسود الرافدين داخل الملعب.

*الانضباط

شنيشل لم يحذر لاعبيه من مسألة الانضباط، بل ذكرهم بالوضع الذي كانوا عليه في بطولة آسيا تحت 23 عاماً في قطر، إذ كان وفد الفريق العراقي من بين أفضل المنتخبات انضباطاً.



طالب المدرب بترك الأمور الجانبية ومواقع التواصل الاجتماعية وغيرها من الجوانب التي قد تتسبب بأي تشويش لأفكار اللاعبين أو ربما تعكر صفو الأجواء، خصوصاً أن لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي وعلى وجه التحديد المحليين منهم، قد يواجهون بعض الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.



*النوم والتغذية

فور وصول وفد المنتخب الأولمبي العراقي إلى فرنسا، منح شنيشل اللاعبين فرصة كافية لالتقاط الأنفاس والراحة لمدة يوم واحد فقط، من أجل التخلص من التعب والإرهاق بسبب السفر لساعات طويلة.



بعدها طالب شنيشل من اللاعبين الالتزام بكل ما يصدر من مدرب اللياقة البدنية للفريق العراقي، سواء من حيث التغذية والالتزام بمواعيد النوم المبكر كي يكونواً مستعدين للدخول في تدريبات مكثفة وهو ما يحدث حالياً بالفعل.



والتحق خماسي فريق نادي القوة الجوية (أيمن حسين وسعد ناطق وإبراهيم بايش وعلي جاسم ومصطفى سعدون)، يوم السبت بالمنتخب الأولمبي العراقي الحاضر في معسكر فرنسا برفقة رئيس وفد المنتخب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي.



وأصبح عدد اللاعبين الحاضرين في معسكر فرنسا (18) لاعباً بانتظار انضمام اللاعبين يوسف أمين وحسين علي ورضا فاضل وحسن عباس.