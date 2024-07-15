تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات تعديل عقد كاساس مع "أسود الرافدين"

ويمتد عقد خيسوس كاساس مع المنتخب العراقي حتى عام 2026، لكن المدرب الإسباني طالب بزيادة الراتب الذي يتقاضاه من الاتحاد العراقي.وقال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، إن مدرب المنتخب العراق خيسوس كاساس، طالب بتعديل عقده مع الاتحاد العراقي بعد النتائج المميزة التي قدمها مع "أسود الرافدين"، وأعتقد أن هذا الأمر من حقه ونحن بكوننا اتحادًا ناقشنا الأمر وقررنا تشكيل لجنة تضم نائبي رئيس الاتحاد علي عبد الجبار ويونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، للتفاوض مع وكيل أعمال المدرب الإسباني.وأضاف: "الاتحاد العراقي وافق على قرار تجديد عقد كاساس بالإجماع، لكن بالتفاوض مع المدرب الإسباني، إذ ستبدأ اللجنة مفاوضاتها مع وكيل أعماله الأسبوع المقبل ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف"، مبينًا: "كاساس أراد زيادة في الراتب السنوي المخصص له ولجهازه المساعد واللجنة المكلفة ستنظر بالأمر ولها كل الصلاحيات".وتابع: "اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي فور الانتهاء من المفاوضات مع كاساس ووكيل أعماله، ستقدم تقريرها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي ومن بعدها سيتم تقديم طلب كامل إلى الحكومة العراقية من أجل تخصيص الأموال اللازمة لاستمرار عمل المدرب وأعتقد أن الحكومة ستوافق من أجل مصلحة الكرة العراقية والحفاظ على الاستقرار في منتخب أسود الرافدين".وبحسب تقارير، فان عقد كاساس الحالي مع الاتحاد العراقي يمتد لغاية نهاية عام 2026 مقابل مليون و250 ألف دولار رفقة كادره المساعد، لكن المدرب الإسباني طالب بزيادة المبلغ إلى مليوني دولار، فضلًا عن تمديد العقد لغاية عام 2027، كما ان كاساس يعلم بالوضع المالي للاتحاد العراقي والتعقيد الذي يمر به توفير المبلغ كونه يخصص من الحكومة العراقية.تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعاقد مع كاساس بتوصية من رابطة "لاليغا" الإسبانية، إذ تجمع بين الاتحاد والرابطة عدة مشتركات واتفاقيات من بينها دوري نجوم العراق ومشروع تطوير الفئات العمرية في البلد.