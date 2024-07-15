رسميا.. الجوية يتعاقد على صفقة جديدة من دهوك

وقال النادي في بيان رسمي، أن "التعاقد مع صاحب ال 24 عاما سيكون للموسم المقبل 2024/2025".اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضا كان قد انضم لصفوف دهوك في أيلول الماضي قادما من نادي ثون السويسري.وأنهى دهوك الموسم الماضي 2023/2024 من دوري نجوم العراق في المركز السادس برصيد 60 نقطة، فيما حل القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشرطة الذي توج باللقب.