40 مليونا تهدد صفقة لريال مدريد

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، يرفض مانشستر يونايتد، الاستسلام أمام ريال مدريد، على صفقة ليني يورو مدافع ليل.وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مانشستر يونايتد أرسل عرضا إلى ليل، يبلغ 60 مليون يورو، بينما توقف عرض ريال مدريد عند 20 مليون يورو.وأوضحت أن ليفربول مهتم أيضًا بضم ليني يورو، لكن مانشستر يونايتد يعد المنافس الأخطر على ريال مدريد.وذكرت أن مانشستر يونايتد حصل على موافقة ليل، ويحاول الآن إقناع اللاعب بالانتقال إلى قلعة أولد ترافورد هذا الصيف.وينتهي عقد يورو مع ليل في صيف 2025، مما يعني أنه يمكنه التوقيع مجانا مع أي فريق، بداية من شهر كانون ثان المقبل.